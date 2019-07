Ein Dorfhaus von allen für alle

Große Dinge können auf den Weg gebracht werden, wenn sich alle Beteiligten gemeinsam und solidarisch für ein Ziel einsetzen. Diese Erfahrung wird in den kommenden Monaten im Bad Rodacher Stadtteil sichtbar. Im August des vergangenen Jahres wurde im Stadtrat grundsätzlich beschlossen, den ehemaligen Landgasthof grundlegend zu sanieren. Am Freitag ist mit dem symbolischen Spatenstich der Startschuss zu den umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten gefallen.

Mit in die Planungen wurden die Dorfgemeinschaft Elsa und die evangelische Kirchengemeinde mit eingebunden. Alle Protagonisten waren und sind beseelt vom Wunsch, im kleinen Ort nicht nur ein Gemeinschaftshaus für alle Generationen entstehen zu lassen. Mehr noch: Sie wollen gemeinsam einen wichtigen Schritt dahingehend unternehmen, den Ort weiterhin lebendig zu halten.

Armin Knauf als Sprecher der Dorfgemeinschaft brachte zum Ausdruck, was viele Elsaer offensichtlich fühlen: "Das ist unser Häusle." Für ihn steht fest, dass der ehemalige Landgasthof mit einem "guten Geist für viele gute Ideen" versehen ist. Pfarrer Simon Meyer sieht das Dorfgemeinschaftshaus als "riesige Chance", um gemeinsam in die Zukunft unterwegs zu sein. "Jetzt kann die Kirche das alte Gemeindehaus ruhigen Gewissens verkaufen", zeigte sich Meyer bei der Feier des Spatenstichs erleichtert.

Bad Rodachs Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) führte vor Augen, dass die sehr gute Zusammenarbeit von Dorfgemeinschaft, Kirche und Stadt das feste Fundament bilde, das Projekt zu verwirklichen. Nach Ehrlichers Worten trägt die Dorfgemeinschaft mit zahlreichen Eigenleistungen zur Senkung der Baukosten bei. Die evangelische Kirchgemeinde beteiligt sich zudem künftig an den Betriebskosten. Auch wenn das Miteinander noch so gut ist - ohne die Unterstützung des Amtes für ländliche Entwicklung wäre es nicht zum neuen Dorfgemeinschaftshaus gekommen. Die Finanzierung wäre für die Stadt alleine nicht machbar gewesen, räumte der Bürgermeister ein. Von staatlicher Seite fließen deshalb 245 000 Euro in das Projekt.

Das Schlachthaus ist auch dran

Nach Auskunft der Planerin Regina-Veronika Hohnhaus (Ingenieurbüro Kittner & Weber) wird mit den Arbeiten sofort begonnen, so dass die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Dank sagte Tobias Ehrlicher der Firma Christoph Hofmann (Bad Rodach), die gegen eine "Spende" zwei Bürocontainer zur Verfügung stellt, die als neue Jugendräume genutzt werden sollen. Weiter ist vorgesehen, ein Behinderten-WC einzubauen, einen barrierefreien Zugang zu schaffen, Fenster zu ersetzen, die Küche zu vergrößern sowie Fließen, Böden und Wände zu erneuern. Die Garage soll zu einem Vereinszimmer umgebaut werden.

Ebenfalls saniert werden soll das ehemalige Schlachthaus. Um einen überdachten Zwischenbereich zu erhalten, wird das Dach der Container in das Dach des Schlachthauses eingebunden. Im Rahmen der Arbeiten erfüllt die Stadt der Dorfgemeinschaft einen Herzenswunsch: einen zusätzlichen Eingang zum Dorfplatz.