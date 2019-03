Ein Dinner für Paare

Am Samstag, 30. März, bietet die evangelische Kirchengemeinde erstmals ein Candle-light-Dinner für Paare an. Beim Thema "Reden ist Silber und Schweigen ist ... Gold?" geht es um die Kommunikation zwischen Paaren und was sich unter Umständen ungünstig auf die Beziehung auswirken könnte. Die Referentinnen Elisabeth Espach (Lichtenfels) und Bernadette Sauerschell (Kronach) arbeiten beide an psychologischen Beratungsstellen bei Ehe- und Partnerschafts-, Familien- und Lebensfragen des Erzbistums Bamberg und haben quasi täglich mit diesen Problemen zu tun. Durch das Vorspielen kleiner "Kommunikationsfallen" sollen die Paare dazu angeregt werden, sich anschließend darüber und über eigene Beispiele auszutauschen. Ab 18 Uhr werden drei Gänge serviert mit jeweiligen Musikeinlagen durch Erik Konietzko und "Arbeitsgängen" zum Thema Kommunikation.

Dieser Abend verspricht also neben dem Gaumen- und Musikgenuss auch einen Gewinn für die partnerschaftliche Kommunikation. Anmeldung ist unbedingt erforderlich bis spätestens Montag, 25. März, beim evangelischen Pfarramt in Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/232. red