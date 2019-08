Ein Defi für den Dom

Ab sofort steht im Dom ein Defibrillator für medizinische Notfälle bereit. Aufgrund der hohen Zahl von Besuchern hat das Metropolitankapitel den Schockgeber angeschafft, der im Falle eines plötzlichen Herzversagens Leben retten kann. Der Malteser-Hilfsdienst nahm das Gerät in Betrieb.

"Es gibt in dieser Stadt kaum einen Platz, an dem täglich so viele Menschen unterwegs sind, wie im Bamberger Dom", erklärte Domdekan Hubert Schiepek bei der Inbetriebnahme des Defibrillators. Vergangenes Jahr fanden insgesamt 3468 Domführungen durch verschiedene Veranstalter statt - mindestens eineinhalb Millionen Menschen haben die Kathedrale besucht. Um für Notfälle vorbereitet zu sein, die angesichts dieser Besuchermassen leider nicht auszuschließen seien, habe sich das Metropolitankapitel für die Anschaffung eines Schockgebers entschieden, so Schiepek.

Der "Defi" hängt nun an einer Wand gegenüber der Sakristei im südlichen Seitenschiff des Doms. "Eine optimale Position", findet Jochen Hegemann, ehrenamtlicher Leiter des Bamberger Malteser-Hilfsdienstes: "Leicht versteckt, so dass der Kasten nicht sofort ins Auge springt, aber im Ernstfall trotzdem schnell zu finden."

Die Malteser schulten Dommesner und Domaufsichten im Umgang mit dem Gerät. Die Anwendung sei jedoch dank Sprachsteuerung und klarer Anweisungen auch ohne Vorkenntnisse möglich, so dass im Ernstfall jeder zum Lebensretter werden könne, versicherte Hegemann. red