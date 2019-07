Ein Dankeschön für den Einsatz

Die jährliche Vorstellung der Naturbühne für die Inhaber von Ehrenamtskarten hat mittlerweile Tradition. Landrat Klaus Peter Söllner (FW) ließ es sich dabei nicht nehmen, zusammen mit Heike Söllner, im Landratsamt Ansprechpartnerin des "Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement", und Naturbühnen-Vorsitzendem Siegfried Küspert, "das geballte Ehrenamt" auf dem Wehlitzer Berg zu begrüßen.

66,6 Prozent für Stück

"Lassen Sie sich von den ebenfalls ehrenamtlich spielenden Akteuren der Naturbühne bestens unterhalten." Die Auswahl des Stückes lag in den Händen derjenigen Ehrenamtskarten-Inhaber, die bei der telefonischen Reservierung der Karten zum Zuge kamen. 66,6 Prozent von ihnen hatten sich für das Volksstück "Das sündige Dorf" entschieden.

Hohe Engagement-Quote

Der Landrat betonte, "die Engagement-Quote im Landkreis von 50 Prozent ist Spitze in Bayern. Das zeugt von einem sehr lebendigen Vereinsleben und ist ein wichtiges Vorbild für die Jugend." An über 3000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis wurde dieser "Mitgliedsausweis im Kreise besonderer Menschen" bereits ausgehändigt. Bayernweit wurde im April in München die 150 000ste Ehrenamtskarte ausgegeben. Gezielte Aktionen mit regelmäßigen Sonderverlosungen werten die Ehrenamtskarte zusätzlich auf.

Abend genossen

Viele Akzeptanzpartner - im Landkreis sind es 123 - gewähren bei Vorlage der Karte Vergünstigungen bei Veranstaltungen, beim Einkauf und bei Eintritt. Zwei Personen standen dann noch vor Beginn des Theaterstücks auf der Bühne im Mittelpunkt. Sie erhielten als Aktive des ESV Neuenmarkt von Landrat Klaus Peter Söllner die Ehrenamtskarte: Rudolf Hanke aus Himmelkron engagiert sich seit 2003 beim ESV und ist Erster Vorsitzender und Erster Schützenmeister. Karin Hübner aus Marktschorgast kegelt seit 2015 beim ESV und ist Dritte Vorsitzende.

Danach übernahmen die Schauspielerinnen und Schauspieler das Kommando - und die Besucher genossen diesen ganz besonderen Abend und die hervorragende Schauspielkunst, die ihnen auf der Naturbühne geboten wurde. Dieter Hübner