Ein Dank dafür, dass alles läuft

Schlüsselfeld ist in der glücklichen Lage, nicht nur einen engagierten Klärwärter, sondern einen ausgesprochenen Fachmann in Abwasserfragen zu haben: Karl Noppenberger, Leiter der städtischen Abwasseranlage, ist seit 25 Jahren Obmann der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) im Bereich Bamberg. Von seinem Fachverband, der insbesondere den Erfahrungsaustausch pflegt, wurde Noppenberger nun für seine langjährige Tätigkeit ausgezeichnet.

Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) nahm dies zum Anlass, dem so geehrten Mitarbeiter auch von Seiten der Stadt zu danken. Zu Beginn der Sitzung im Bürgersaal überreichte er seinem Mitarbeiter ein Kuvert mit einem Geldgeschenk. Die Vereinigung DWA hatte Noppenberger als Zeichen des Dankes eine geschnitzte Holzfigur des Schutzheiligen Eusebius überreicht.

Noppenberger hält die Abwasseranlage der Stadt bereits seit 1982 in Schuss. Seiner Fachkenntnis und seiner verantwortungsvollen Umsicht sei es zu danken, "dass unsere Anlage so reibungslos läuft", betonte Krapp bei der Ehrung. See