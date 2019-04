Ein Dank an zwei treue Mitarbeiterinnen

Die Bücherei im Gemeindesaal des Klosterhofes mit rund 4000 Medien wird ehrenamtlich betrieben. Um den Bücherbestand und die Ausleihe kümmern sich ehrenamtlich elf Frauen aus der Kirchengemeinde. Pfarrer Peter Söder und die Büchereileiterin Elfriede Mundl nahmen die Abschlussfeier des Büchereiführerscheins der Vorschulkinder zum Anlass, um zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen für ihre 25-jährige Tätigkeit besonders zu danken. Von Beginn an engagieren sich Lydia Heller und Marianne Jordan in der Bücherei und bei Lesungen sowie um die Zusammenarbeit mit den beiden Kindergärten und Führungen der Schulkinder. Unter den Medien ist schöne Literatur (Romane, Krimis, Liebe, Thriller usw.) ebenso zu finden wie eine kleinere Auswahl an Sachbüchern und Biografien, Kinder- und Jugendliteratur, Bilderbücher, Kindersachbücher, Hörbücher und Hörspielkassetten sowie Gesellschaftsspiele. Ein jährlicher Höhepunkt ist die Übergabe der Büchereiführerscheine und die Abschlussfeier für die Vorschulkinder. sae