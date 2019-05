Am Freitag im Zeitraum von 7.25 bis 12.35 Uhr wurde ein in der Johannes-Balbus-Straße in Hofheim auf dem Parkplatz der Mittelschule abgestellter Daimler Benz einer 27-jährigen Autofahrerin angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt. Am Fahrzeug der Frau wurde die hintere linke Tür zerkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Wer kann der Polizei Haßfurt Hinweise zum Unfall geben? red