Ein "Comic" aus dem Mittelalter ist in Gräfenberg zu sehen

Eine Ausstellung der Farbillustrationen aus der ehemaligen Donaueschinger Wigalois-Handschrift wird im Rahmenprogramm des siebten Gräfenberger Bürgerfestes (12. bis 14. Juli) in der Manfred-Meier-Scheune, Hubertusstraße, zu sehen sein. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, mit Rainer Hammerich (Einführung) und Wolfgang Junga (Musik).

Weitere Öffnungszeiten sind der 7., 12., 13. und 14. Juli, jeweils 15 bis 18 Uhr. Die reich bebilderte ehemals Donaueschinger Handschrift entstand um 1420 im elsässischen Hagenau, wo in der Werkstatt des Diebold Lauber literarische Klassiker für den Verkauf kopiert und illustriert wurden, darunter der "Vigelis vom Rad".

Das einzig erhaltene Exemplar dieser Handschrift wurde aus der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen vor Jahrzehnten an einen unbekannten Privatmann in Amerika verkauft und galt seitdem als verschollen. Anfang 2016 ist die Handschrift wieder aufgetaucht: In einem Ausstellungskatalog hat sie das Schweizer Antiquariat Bibermühle des Sammlers Heribert Tenschert für 2,4 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Jetzt konnte die Handschrift von der Badischen Landesbibliothek (BLB) in Karlsruhe mithilfe von Sponsorengeldern und Zuschüssen erworben und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

"Die herausragende kunst- und kulturhistorische Bedeutung der Handschrift gründet auf ihrer lebhaften Illustration, die den Text höchst erzählfreudig visualisiert und (...) die Geschichte schwungvoll und vergnügt in Szene setzt", beschreibt die BLB ihre sensationelle Neuerwerbung.

Dank der Badischen Landesbibliothek und ihrer Direktorin Julia Freifrau Hiller von Gaertringen kann der Kulturverein Wirnt von Gräfenberg in dieser Ausstellung eine große Auswahl der Illustrationen aus der Handschrift als Nachdrucke zeigen. Bei der Eröffnung gibt es einen Imbiss, Kaffee, Kuchen, Erfrischungsgetränke und eine Kinder-Malbuchaktion. red