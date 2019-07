Ein Citroën fängt zu qualmen an

Durch sein rasches Handeln hat am Donnerstag ein aufmerksamer Mann einen größeren Fahrzeugbrand in Forchheim verhindert.

Der 35-jährige Fahrer eines Citroën bemerkte am Donnerstagabend Rauchgeruch aus seinem Wagen. Er hielt daraufhin in der Serlbacher Straße an und sah Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Ein hinzugekommener 38-Jähriger konnte den Brand bis zum Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 300 Euro. Verletzt wurde niemand. Grund für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. pol