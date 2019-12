Ein Chor, der vereint

Die Texte der weihnachtlichen Lieder sprachen von Freude und Hoffnung. Bei vielen Chören sieht das jedoch etwas anders aus: Immer mehr Sängerinnen und Sänger scheiden aufgrund ihres Alters aus und Nachwuchs ist nicht in Sicht. Das wurde auch beim traditionellen Adventskonzert der Gemeinde Pommersfelden in der Sambacher Pfarrkirche deutlich. Chöre mit zehn oder zwölf Sängern und Sängerinnen hielten sich dennoch tapfer und boten beachtliche Leistungen.

So auch der Männerchor des Sambacher Gesangvereins, den sein ehemaliger Dirigent Andreas Brunner, der auch die Orgel spielte, leitete. Die Entwicklung vorhersehend, hatten sich bereits vor geraumer Zeit Sängerinnen und Sänger aus Sambach, Pommersfelden und Nachbarorten mit der Sängerlust Herrnsdorf zusammengeschlossen. Der daraus entstandene Chor "TonArten" Herrnsdorf/Sambach, den Peggy Stolpe-Engels aus Adelsdorf leitet, kann daher auf eine stattliche Sängerschar bauen. Er bot in der Sambacher Kirche nicht nur gesanglich, sondern auch optisch ein harmonisches Bild. Zusammengeschlossen haben sich unter der Leitung von Burkard Schmitt auch die Frauenchöre in der Gemeinde, "Antonia Sambach" und "Miriam Pommersfelden".

Dass sich die von Thomas Becher geleitete Singgemeinde Steppach mit nur neun Sängerinnen und einer Männerstimme an Friedrich Silchers "Weihnachtsmotette" heranwagte und dieses Werk mit beachtlichem Erfolg zur Aufführung brachte, verdient Bewunderung. Becher steht als Dirigent auch dem Männerchor Frohsinn Pommersfelden-Limbach vor, der unter anderem das bekannte "Es kommt ein Schiff geladen" anstimmte. Zum Schluss bedankte sich der Nikolaus (Georg Breuer) bei den Chorleitern, Sängerinnen und Sängern.