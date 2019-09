Ein buntes Marktfest

Am Sonntag, 15. September, läutet das große Marktfest in Fladungen den goldenen Herbst ein. Um 11 Uhr öffnen die Händler ihre Marktstände und rüsten sich für den Ansturm der Besucherschar. Auf dem Marktplatz spielen Musikvereine auf, auch kann man sich vom Drumcorps "Schlagartig" der Kreismusikschule mitreißen lassen. Bereits am Samstag, 14. September, geht die Bayern-1-Disco mit DJ Jürgen "Kauli" Kau über die Bühne. Mit der besten Musik für Bayern wird er bei der Open-Air-Veranstaltung den historischen Marktplatz zum Beben bringen. sek