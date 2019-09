Kulmbach 03.09.2019

Lesung

Ein Buch übers Sterben

Unter dem Motto "Auf dem Weg, den niemand kennt" findet am Dienstag, 17. September, in der Buchhandlung Friedrich am Holzmarkt eine Lesung mit der Sterbebegleiterin und Autorin Manuela Thomo-Adofo sta...