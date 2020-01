Ein Buch geben, ein anderes nehmen

Die Stadtbibliothek Hammelburg lädt ab Donnerstag, 9. Januar, für gut vier Wochen zur Büchertauschbörse ein.Wer an Weihnachten mit seinem Buchgeschenk unzufrieden war oder ein überzähliges Buch daheim hat, kann es jetzt in der Stadtbibliothek umtauschen. Bis zum 7. Februar kann jeder sein (un-)gelesenes oder ungeliebtes Buch mitbringen und sich dafür neuen Lesestoff nehmen. Die Bücherei hat mit einer Auswahl an Büchern für den Grundstock gesorgt. Die Bibliothek bittet darum, nur einzelne Bücher mitzubringen, die in einem sehr guten Zustand sind. Auch Kinderbücher sind willkommen. Die Aktion "Eins geben, eins nehmen" wird bereits im fünften Jahr wiederholt. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 11 bis 18 Uhr sowie am 1. Februar von 10 bis 12.30 Uhr. sek