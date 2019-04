Ein böser, böser Junge

Also das war so: Da saß der Knabe auf der Anklagebank und mimte den großen Maxen. Ihm gegenüber richterliche Autorität, die er einfach nicht zu schätzen wusste und die schon ganz andere Kaliber als ihn verhandelt hatte. Dieser Autorität gegenüber wollte der junge Mann unterstreichen, was für ein verdammter Checker, Bad Boy und schlimmer Finger er doch ist. Immerhin liegt hinter Lichtenfels gleich die Bronx und die bringt nun mal so Typen wie ihn hervor. Typen, die Geschäftsmänner sind und was am Laufen haben.

Mit einem abfälligen Lächeln leitete der junge Mann gegenüber Richter und Staatsanwalt seine Ausführungen ein, die ihn nach eigener Ansicht zu einem wirklich cleveren Businessman machten. Jetzt lag es an ihm, seine revolutionäre Idee vorzustellen, die es ihm erlaubte, für eine Weile von seinen Machenschaften leben zu können. Im Grunde war sie nichts Geringeres als die Erfindung der ... Marktwirtschaft.

Wir schrieben das Jahr 2015 und dieser grandiose Bengel hatte eine atemberaubende Idee und die stellte er mit einem gewissen Stolz und der ein oder anderen Grimasse auch dem Gericht vor. "Wissen Sie, ich kenne mich aus in dem Job", sagte er und fuhr dann mit dem entscheidenden Detail fort. "Ich habe Haschisch gekauft, nä? Aber das war noch nicht alles, nä?" Dabei machte er eine Kunstpause, die er mit Blicken zur Decke hinauf und zum Fenster hinaus ausfüllte. Es waren keine bedeutsamen Blicke, sie dienten nur dazu, irgendwen nachzuahmen, den er im Fernsehen schon mal gesehen hatte. Bei diesem Anblick musste ich lachen, hatte ich kurz vorher doch Good Fellas mit Robert De Niro gesehen. Immer wieder stellte ich mir vor, wie er Gangster wie De Niro und Joe Pesci um sich scharen und ihnen ganz gewiss die Welt erklären würde. Was sie wohl zu seiner atemberaubenden Idee gesagt hätten, mit der er es sich leisten konnte, halbtagsarbeitslos zu sein? Sicher hätten sie ihm ganze Straßenzüge, ganze Viertel überlassen. Und zur Geldwäsche hätten sie ihn sicher nach Las Vegas mitgenommen, ganz sicher.

All diese Träume lagen in dem Blick des jungen Mannes, der vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ein richtiger Innovator war. Sein Geschäftsmodell ist ernst zu nehmen und die ganze Welt sieht das so. Damit der Richter das ausgeklügelte Konzept auch verstand, erklärte der junge Mann ihm das ganz langsam. Er hatte sich bei aller Raffinesse eben noch ein bisschen Menschlichkeit bewahrt. "Also was war jetzt?", wollte der Richter wissen. Und darum bekam er sie auch zu hören, die ganze ungeschminkte Wahrheit. Jetzt ließ sich das Geschäftsmodell nicht länger verheimlichen. Ein bisschen Überwindung kostete es den Mann schon, seinen Trick zu verraten. "Sie wissen doch, wo man sowas herbekommt", sagte er zum Richter gewandt, machte eine kleine Kunstpause und sah dann den Staatsanwalt an. "Ich habe die Sachen regulär eingekauft und dann ... dann ... hehe ... teurer wieder verkauft. Auf diese Weise ist immer was übriggeblieben." Na, so ein Gerichtsprozess ist halt nur beinahe eine Sternstunde. MH