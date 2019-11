"Ein Blick zurück und ein Blick voraus"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, bis Freitag, 20. Dezember, 13 Uhr, eine Filmbesinnung zum Thema "Ein Blick zurück - ein Blick voraus" im Diözesanhaus an. Filme laden zum Träumen ein. Sie entführen uns mit Worten, Musik und Bildern in eine andere Welt, lassen den Alltag vergessen, aber lassen ihn auch aufleben, wenn wir uns selbst in dem ein oder anderen Film wiederfinden. In diesem Seminar können die Teilnehmer Ruhe finden und in meditativen Einheiten Impulse für den Alltag entdecken. Da auch ein Spaziergang angeboten wird, ist auf entsprechende Kleidung zu achten. Die Leitung haben Claudia Schäble und Thomas van Vugt inne. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 4. Dezember, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/926-0, per E-Mail an info@14hl.de oder im Internet unter www.14hl.de. red