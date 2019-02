Ein Blick nach Slowenien

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt am Dienstag, 26. Februar, von 14 bis 16.45 Uhr ins katholische Pfarrheim ein. Thema des Nachmittags ist "Slowenien - das Land des ökumenischen Weltgebetstages der Frauen 2019". Das Seniorenteam gibt einen Überblick über das Land mit seiner unglaublichen Vielfalt und seine Geschichte. Dieser Nachmittag soll Gelegenheit bieten, sich auf den Weltgebetstag der Frauen, der in diesem Jahr am 1. März in der katholischen Pfarrkirche in Höchstadt gefeiert wird, vorzubereiten. Deshalb ergeht die Einladung insbesondere auch an die Gläubigen aller Konfessionen, die gemeinsam alljährlich am Weltgebetstag der Frauen für die Anliegen der Frauen in der Welt beten. red