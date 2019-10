Ein Blick in vergangene Zeiten

Zum Saisonabschluss im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim kommen am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 17 Uhr noch einmal die Vorführhandwerker zusammen. So gibt es die Gelegenheit, an nur einem Tag vielen der Museumshandwerker bei der Arbeit zuzusehen. Am Tag des dörflichen Handwerks zeigen der Schmied, der Müller, die Handweberin, die Manglerin, die Spinnerin, die Korbmache-rin, der Fassmacher, der Holzschuhmacher und der Wagner ihr Können, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Museum.

So verwandelt zum Beispiel der Holzschuhmacher zwei grobe Holzscheite und einige Stücke Leder in coole Clogs, die es im Museumsladen zu kaufen gibt. Holzschuhe sind keine Erfindung heutiger Hipster, sondern waren bis in die Nachkriegszeit meist Arbeitsschuhe. Die dicke Holzsohle bot Schutz vor Schmutz und Nässe bei der Stall- und Gartenarbeit. Holzschuhe waren vor allem bei der ärmeren Bevölkerung eine beliebte Fußbekleidung, denn sie waren viel billiger als Lederschuhe. Der Windsheimer Holzschuhmacher hat sein Handwerk in der schlechten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Familientradition gelernt. Heute ist er einer der Letzten, der dieses Handwerk noch ausübt.

Manche Handwerke wie das Holzschuhmachen übten die Bauern neben ihrer Landwirtschaft aus. Andere waren Lehrberufe und durften in keinem Dorf fehlen, wie etwa ein Wagner, der hölzerne Wagen und Räder herstellte, und der Schmied, der die Pferde beschlug. Fast alle Produkte des täglichen Bedarfes stellten die Dorfhandwerker in der Zeit vor der Industrialisierung, mit der auch die Baywa-Läden in die Dörfer kamen, selbst her. So schmiedete der Schmied die Nägel und der Fassmacher fertigte die Wein- und Krautfässer.

Die aktuelle Sonderausstellung "Zinnesrausch. Handwerkskunst und Massenware" zeigt das Handwerk der Zinngießer. Im Zinnlabor werden Kinder zu Schatzsuchern und können selbst zu Zinnforschern werden.

Um 11 Uhr startet an der Hauptkasse eine kostenlose Führung zum alten Dorfhandwerk. Für Kinder gibt es ab 13 Uhr ein offenes Angebot im Museumsschulhaus, bei dem sie mit Tinte und Feder schreiben dürfen. Beim Familienangebot "Knotenschnur und Zirkelschlag" in der Spitalkirche um 14 Uhr erkunden Erwachsene und Kinder getrennt mittelalterliches Bauhandwerk. Gemeinsam vollenden sie dann ein richtiges Gewölbe. Die Führungen sind im Museumseintritt (sieben Euro pro Person, ermäßigt sechs Euro, Familien 17 Euro, Teilfamilien zehn Euro) enthalten. Es ist keine Anmeldung erforderlich. red