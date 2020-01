Ein Blick in die Geschichte

Seit der letzten Schulwoche 2019 macht das Herzogenauracher Stadtmuseum mit einer Mini-Ausstellung an der Realschule Herzogenaurach für sich Werbung. Wie der stellvertretende Museumsleiter Christian Hoyer mitteilt, wurden auf Anregung von Ulrike Meier-Robisch, der Fachschaftsleiterin für Geschichte an der Realschule, vier Wandvitrinen mit Infos und Originalobjekten bestückt. Die Lehrerin nutzt das Stadtmuseum seit Jahren gerne als außerschulischen Lernort für ihre Klassen. Und sie ist der Meinung, dass sich auch für ihre Kollegen eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum lohnen würde.

Lehrkräfte und Schüler können nun im zentralen Verbindungsgang zwischen Aula und dem östlichen Gebäudetrakt sehen, welche Schätze im Herzogenauracher Bürgerspital am Kirchenplatz gezeigt werden. Zur Auswahl gehören Exponate zur Geschichte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller genauso wie der Nagelkäfig, der für die Nachkriegsgeschichte der Stadt steht. Für diese Ära werden im Stadtmuseum auch spezielle museumspädagogische Angebote bereitgestellt, etwa der Museumskoffer zur Wirtschaftswunderzeit. Auch ein Hinweis auf die jeweiligen Sonderausstellungen des Museums fehlt nicht. "Unwiderstehlich!", so der Titel der aktuellen Schau, die einen "Blick in die Werbewelt von gestern" gewährt, ist mit bunten Originalen vertreten. red