Ein Blick in die Geschichte

Einen echten historischen Schatz gibt es zurzeit im Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm" zu besichtigen: das Schreib- und Lehenbuch des Zeiler Bürgermeisters Johann Langhans. Zwei Zeiler Stadthistoriker, Alois Umlauf und Christoph Winkler, haben eine Ausstellung dazu vorbereitet und präsentieren unter der Federführung der Volkshochschule in Zeil ihre Erkenntnisse.

Die Besucher erwartet ein Potpourri aus Schauspiel, historischem Vortrag und Fachgespräch. Auch oder gerade für Nichthistoriker wurde dieses einmalige Dokument über die Zeiler Stadtgeschichte des 17. Jahrhunderts und über die Zeit der Hexenverfolgung in Zeil gut aufbereitet. Christoph Winkler tritt als Bürgermeister Johann Langhans in einem Schauspiel auf. Alois Umlauf ordnet es in den historischen Kontext ein. In großen Tafeln und einer Filmsequenz wird das einmalige Dokument zu besichtigen sein. Auch für das Gespräch mit den Machern der Ausstellung ist Zeit.

Anmeldung bei der VHS

Die Abendveranstaltung findet am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr statt. Anmeldungen werden bei der Volkshochschule (VHS) Zeil unter der Rufnummer 98524/850686 oder unter E-Mail phohenberger@vhs-hassberge.de angenommen. ms