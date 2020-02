Ein Blick in die Geschichte der Werbung

Mit der Finissage endet am Samstag, 22. Februar, um 16 Uhr die Sonderschau "Unwiderstehlich! Ein Blick in die Werbewelt von gestern" im Herzogenauracher Stadtmuseum. Unter dem Titel "Fräulein Cillys Werbewunderwelt. Das Chanson-Kabarett mit dem Verwöhnaroma" bietet das Programm der Sängerin und Schauspielerin Alexandra Völkl zusammen mit dem Musiker und Komponisten Budde Thiem eine charmante Collage rund um die Geschichte der Werbung. Ganz ohne Spielfilmunterbrechung verspricht das garantiert gluten- und laktosefreie Chanson-Kabarett eine Wiederbegegnung mit starken Marken und unvergesslichen Werbefiguren - und ist gleichzeitig ein Spiegelbild der deutschen Alltagskultur im Wandel der Zeitgeschichte, heißt es in der Einladung des Stadtmuseums. Der Eintritt kostet sechs Euro. red