Ein Blattsalat namens Bunte Forelle

Die Bund-Naturschutz-Kindergruppe "Große Mausohren" trifft sich am Mittwoch, 3. Juli, von 16.30 bis 18.30 Uhr in ihrem Gemüsegarten Limmerstraße Ecke Mangstraße. An diesem Nachmittag steht mit "Grün, grün, grün - verschiedenes Blattgemüse" auf dem Aussaat- und Ernteprogramm. In der ersten Gartenhalbzeit ist Salat erntereif - die "bunte Forelle", eine alte Pflücksalatsorte mit fischähnlichen, länglichen, rötlich gesprengten Blättern. Für die zweite Gartenhalbzeit werden schon winterharte Sorten als Samenkorn in den Boden gebracht und dann heißt es ordentlich gießen. Teller, Messer und Gabel sind bitte mitzubringen. Informationen bei Susanne Meier unter Telefon 09261/9652569. red