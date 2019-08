Michael Memmel Positive, ja ermutigende Nachrichten kommen viel zu selten? Also gut, hier gibt es eine, die uns der Schulleiter des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums, Markus Knebel, erzählt hat. Sein Haus veranstaltet jedes Jahr einen Nepallauf, bei dem die Jugendlichen für eine Schule in Nepal Geld erlaufen. Stolze 18 000 Euro waren es in diesem Jahr, so dass für das gesamte Schuljahr die Verpflegung mit Essen und die medizinische Versorgung für die Patenschule gesichert ist. Beides sind wesentliche Gründe für Bauern, ihre Kinder an die Schule zu schicken.

So weit, so schön und erwartbar. Doch es geht noch weiter. Einzelne Gymnasiasten haben nämlich zusätzlich Geld gesammelt - wie Marlen, die in einem Strullendorfer Ortsteil wohnt. Die Schülerin der achten Klasse hat von ihrem Taschengeld (6 Euro pro Woche) immer 2 Euro weggelegt und dazu die Hälfte von ihrem Weihnachts- und Geburtstagsgeld, das sie von der gesamten Familie bekommen hatte. So steuerte allein sie eine Spende von 500 Euro bei. Auf die Frage, was sie dazu veranlasst hat, sagte sie nur: "Ich bin so glücklich, hier leben zu können, und weiß, dass es mir so gut geht, da kann ich doch ein bisschen Geld spenden."

Gerne mehr von solchen Nachrichten!