Unbekannte haben am Dienstag, 11. September, einen Bildstock in der Thereser Kammerwiese nahe Horhausen beschädigt. Die Verwaltungsgemeinschaft Theres hat für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung führen, 500 Euro Belohnung ausgelobt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.