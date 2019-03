Ein Bierchen zuviel getrunken

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach hat am Mittwochabend verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt. Hierzu hielten die Beamten eine Vielzahl von motorisierten Verkehrsteilnehmern an. Gegen 19.30 Uhr stoppten sie bei Untersteinach ein Baustellenfahrzeug, das mit vier Arbeitern besetzt war. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Auf Nachfrage beteuerte der Fahrer, lediglich ein Bier getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Daraufhin unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt und brachten den Fahrer zur Dienststelle, um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Fahrer korrigierte sich und gab nun doch zu, mehr als ein Bier konsumiert zu haben. Auf den Mann kommen nun ein Fahrverbot, ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.