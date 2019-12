Ein bezauberndes Spektakel

Am Samstag, 4. Januar, ist es wieder soweit: Die Kultur-Initiative Staffelstein bietet im Kaisersaal in Kloster Banz ihr Neujahrskonzert 2020 mit Lizzy Aumeier und ihrem Damen-Salon-Orchester "Lizzy und die weißen Lilien". Fand das Konzert in den letzten zehn Jahren immer Ende Januar statt, so ist es am 4. Januar erstmals ein echtes Neujahrskonzert - und wie man erwarten kann, entsprechend dem Vorbild in Wien, der Strauß-Familie gewidmet.

Konzert, Kabarett, Musiktheater

"Küss die Hand" ist eine Hommage an Johann Strauss Vater und Sohn, eine brillante und sehr unterhaltsame Mischung aus Konzert, Kabarett und Musiktheater. Fünf hochvirtuose, ausgebildete und ausgezeichnete Musikerinnen um die Kabarettpreisträgerin Lizzy Aumeier widmen sich Geheimnissen, Neuigkeiten, Gerüchten und Enthüllungen vom Wien des Walzerkönigs bis heute. Eingebettet in die schönsten Melodien, ist es ein bezauberndes, einzigartiges Spektakel mit großartiger Musik, Situationskomik und vielen Überraschungen.

Die Musikerinnen sind: an der Solovioline Swetlana Klimova, an der Flöte Heike Wetzel, am Violoncello Irene von Fritsch, am Piano Alice Graf und am Kontrabass Lizzy Aumeier. Für Texte, Choreographie und Regie zeichnet Lizzy Aumeier mit Unterstützung von Andreas Stock verantwortlich.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 23 Euro nur beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein erhältlich, begrenzt auch an der Abendkasse. red