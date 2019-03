Ein bewegtes Jahr für die Werkbühne

Die Mitglieder des Vereins "Werkbühne e.V." haben sich kürzlich zu ihrer Hauptversammlung im Saal Stegner direkt über dem Restaurant "Stegner's" in Marktrodach getroffen. Beim Jahresrückblick von Regisseur und Vorsitzendem Daniel Leistner wurde klar: Auch neben ihren Theater-Aufführungen ist die Truppe äußerst rührig und aktiv.

So berichtete Daniel Leistner, dass die neun Aufführungen des Schwanks "Im Weißen Rössl" im März 2018 ein voller Erfolg gewesen seien. Der Spielort-Wechsel von der Marktrodacher Industriebrache "Dreefs" in den Saal Stegner sei beim Publikum gut angekommen und habe sicherlich zu den guten Verkaufszahlen beigetragen.

Dass der Verein hervorragende Arbeit leiste, zeige sich daran, dass viele Mitglieder auch anderweitig sehr aktiv und erfolgreich im künstlerischen Bereich unterwegs seien. "Rainer Gräbner und Julia Knauer sind seit einiger Zeit sogar selbst in der Ausbildung aktiv und leiteten Theater-Gruppen am Kronacher Kaspar-Zeuß-Gymnasium und in der Grundschule Reitsch", gab Daniel Leistner ein Beispiel. Julia Knauer helfe mit ihren Sprecherziehungs-Seminaren darüber hinaus bei der Ausbildung junger Lehrkräfte. Anika Gräbner sei unterdessen im vergangenen Jahr auf Anfrage des Spielleiters kurzfristig bei einem Kronacher Theaterprojekt eingesprungen, als dort eine Schauspielerin ausfiel. Darüber hinaus habe die Familie Gräbner die Audio-Guides für das Lichtevent "Kronach leuchtet" professionell eingesprochen.

2018 hätten die Vereinsmitglieder auch wieder mehrere Ausflüge zu anderen Theatern unternommen - beispielsweise zu den Faust-Festspielen Pegnitz, ins Landestheater Coburg oder zum "König der Löwen"-Musical nach Hamburg. Mit vielen Theatergruppen pflege man außerdem freundschaftliche Kontakte und regen Austausch.

Ausbildung

"Auch die Ausbildung des Schauspiel-Nachwuchses ist 2018 wieder ein großes Thema gewesen", meinte Daniel Leistner. So habe die damals 17-jährige Theresa Treusch im "Weißen Rössl" mit großem Erfolg bereits ihre zweite Sprechrolle gemeistert. Die ebenfalls 17-jährige Leonie Himmel habe unterdessen im aktuellen Stück "In der Hölle wird gescheuert" zum ersten Mal eine Sprechrolle, nachdem sie über mehrere Jahre als Statistin aufgebaut worden sei. Der Vorsitzende freute sich außerdem, mit Anja Barthen ein neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Dankenswerterweise habe sie kurzfristig die Rolle des "Herrn Mollfels" in der aktuellen Produktion übernommen.

Ferner erklärte Daniel Leistner, dass er die Tradition eines Vereinsessens am Tag vor Silvester gerne beibehalten würde.

Oda Gräbner regte an, mit einer selbstgebastelten Lampe beim Lichtevent "Kronach leuchtet" für die Werkbühne zu werben. Dies hielten die übrigen Vereinsmitglieder für eine hervorragende Idee. red