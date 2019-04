Ein Besuch bei der Deutschen Post

Täglich werfen Menschen Briefe in den Briefkasten oder geben Pakete und Päckchen bei der Post ab. Doch wie geht der Weg dieser Sendungen dann weiter? Wie werden diese sortiert und für die Zustellung vorbereitet? Beim Besuch bei der Deutschen Post am Mittwoch, 17. April, im Rahmen der VHS-Wissensreise durch Coburg Stadt und Land können Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson einen Blick auf das bunte Treiben auf dem Posthof am Morgen werfen. Die Teilnehmer lernen die Poststelle kennen und dürfen einen Brief an Freunde oder Familienmitglieder schreiben, abstempeln und verschicken (bitte Adresse mitbringen). Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Zustellstützpunkt, Vorderer Floßanger 33. Anmeldung unter Telefon 09561/882581 oder online auf www.vhs-coburg.de. red