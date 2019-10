Ein besonderes Jubiläum

"In unserer schnelllebigen Zeit sind 40 Jahre Treue zu einem Unternehmen seltener geworden", schreibt das Coburger Unternehmen Blumen-Wacker in einer Mitteilung. Umso mehr freute sich Christine Wacker im September, Kerstin Scheler zu ihrer 40-jährigen Betriebszugehörigkeit zu gratulieren und für die Jahrzehnte der guten Zusammenarbeit zu danken.

Kerstin Scheler begann ihre Ausbildung als Gärtnerin der Fachrichtung Zierpflanzenbau bei Blumen-Wacker am 1. September 1979. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde zum 40-Jährigen hob Christine Wacker hervor, dass sich schon früh Kerstins besonderes Talent zur Floristik gezeigt habe. Nach der bestandenen Abschlussprüfung folgten Fortbildungskurse im gartenbaulichen und floristischen Bereich. Mit viel Engagement, fachlicher Kompetenz und Freundlichkeit wurde Kerstin Scheler zu einer der tragenden Säulen; zunächst noch in der Zusammenarbeit mit Seniorchef Robert Wacker, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Als Zeichen der Dankbarkeit erhielt Kerstin Scheler die Ehrenurkunde der IHK zu Coburg und von Christine Wacker ein persönliches Geschenk. Christine Wacker sagte dabei, sie freue sich auf die kommenden gemeinsamen Jahre. red