Ein besonderes Auge aufs Industriegebiet

Zur Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schney konnte Vorsitzender Erich Wachsmann neben den aktiven Feuerwehrleuten auch viele passive und fördernde Mitglieder begrüßen. Unter den 134 Mitgliedern der bereits seit 1873 bestehenden Wehr, die in drei Jahren ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann, befinden sich zurzeit 32 aktive Feuerwehrleute, davon zwei Frauen und außerdem sechs Feuerwehranwärter.

In seinem Rückblick nannte der Vorsitzende als herausragendes Ereignis das Schlossplatzfest. Der Vorsitzende gab auch einen kurzen Ausblick. Die Schafkopffreunde treffen sich am Gründonnerstag zu einem Preisschafkopf im Feuerwehrhaus. Der Termin für das Schlossplatzfest wurde auf den 13. und 14. Juni festgelegt. Außerdem stehen der Florianstag in Isling am 2. Mai sowie die 125. Gründungsfeste der Feuerwehren Schönsreuth am 30./31. Mai und Buch am Forst am 20./21. Juni auf dem Programm.

Der stellvertretende Kommandant Florian Pfaff berichtete über die wichtigsten Aktivitäten der Wehr. Im vergangenen Jahr führte man 15 Übungen durch und absolvierte 38 Einsätze, die sich in 23 Brandeinsätze, acht technische Hilfeleistungen, fünf Sicherheitswachen und zwei ABC-Gefahrstoffeinsätze aufgliederten. Für Übungen und Einsätze habe man 1058 Stunden aufgewendet. Gleich 15 Feuerleute bildeten sich bei einer Erste-Hilfe-Schulung weiter. Natürlich sei man auch beim Florianstag mit Gerätehauseinweihung in Oberlangheim, bei der Fahrzeugsegnung in Kösten, beim Fronleichnamsfrühschoppen der Feuerwehr Lichtenfels und bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag dabei gewesen.

Beförderungen und Neuaufnahme

Schließlich begrüßte der stellvertretende Kommandant Felix Rütten Lukas Schöpf und Julian Wirsching nach ihrem altersbedingten Ausscheiden aus der Jugendwehr in der aktiven Wehr und ernannte sie zu Feuerwehrmännern. Ebenso nahm er Timo Holzmann mittels Handschlag in die Schneyer Feuerwehr auf.

In seiner Eigenschaft als Gerätewart gab Florian Pfaff über den Einsatz des Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6, der TS/8 Pumpe, des Mehrzweckfahrzeuges und weiterer technischer Geräte Auskunft, wobei die TS/8 Pumpe nach über 40-jähriger Laufzeit von der Stadt durch eine neue Pumpe ersetzt wurde. Entsprechend dem Bericht des Atemschutzbeauftragten Patrick Nielsen führten die acht Atemschutzgeräteträger fünf Übungen durch und besuchten zweimal die Atemschutzübungsstrecke in Burgkunstadt, die auch in diesem Jahr zweimal für Übungszwecke genutzt werden soll.

Nach Ausführungen des Jugendwarts Christian Pfaff absolvierten die sechs Jugendlichen 24 Übungen, davon zwölf mit den Erwachsenen. Des Weiteren legten sie den Wissenstest mit Erfolg ab, nahmen an der Fackelwanderung in Neuensee, an der Großübung in Hochstadt und zu dritt an der Truppmannausbildung teil. Mit verschiedenen Freizeitaktivitäten förderte man die Gemeinschaft.

Die Kinderfeuerwehr habe durch Erreichen der Altersgrenze zwar einige Mitglieder verloren, sei aber immer noch sehr aktiv, berichtete Erich Wachsmann.

Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner, Feuerwehrreferent Roland Lowig, die Schneyer Stadträtin Elke Werner und der Kreisbrandmeister Alexander Klose hoben in ihren Grußworten die große Schlagkraft der Schneyer Wehr hervor, die angesichts des großen Industriegebietes wichtig sei.

Schließlich freute sich Erich Wachsmann, dass er mit Stephan Brocke, Bernd Brocke, Reinhard Schmidt, Rolf Mann und Stefan Hümmer gleich fünf Mitglieder für ihre 40-jährige Mitgliedschaft ehren konnte, die alle auch viele Jahre aktiven Dienst leisteten. thi