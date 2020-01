Ein besonderer Gottesdienst

Die Kirchengemeinde Aurachtal lädt am Sonntag, 2. Februar, zu einem besonderen Gottesdienst in das Sportheim des SC Münchaurach in der Schulstraße ein. Beginnend um 10 Uhr wird es einen Gottesdienst in lockerer Atmosphäre zur Faschingszeit mit Musik von der Gruppe "Voicegarden" unter der Leitung von Kerstin Maier geben. Eine gereimte Predigt von Pfarrer Peter Söder zum Frühschoppen und ein Weißwurstfrühstück im Anschluss, das die Kirchengemeinde stellt, sollen Neugier auf eine andere Form von Kirche wecken. red