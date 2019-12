Ein besonderer Gottesdienst in St. Moriz

An Neujahr, Mittwoch, 1. Januar, hat ein neuer Gottesdienst Premiere: Segnen und Salben stehen ab 17 Uhr in St. Moriz im Mittelpunkt. Ein Team um Dekan Kirchberger lädt ein, sich mit Salböl ein Kreuz in die Hand zeichnen zu lassen. Den meditativen Charakter des Gottesdienstes unterstreichen dessen schlichte Form und die Musik. red