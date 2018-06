Ein besonderer Feierabend im Kellerwald

Nicht im Hintergrund



So wird das "Offen" in der Oba (Offenen Behindertenarbeit) in Stadt- und Landkreis Forchheim seinem Namen buchstäblich gerecht. So wird gelebtes Christentum lebensnah und für jeden Beteiligten erfahrbar umgesetzt: Feierabend auf den Forchheimer Kellern mit Essen, Brotzeit, Getränken und Freunden unter schattigen Bäumen ist für jedermann eine verlockende Angelegenheit.Für eine von der Oba betreute Gruppe von Behinderten aus der Werkstatt der Lebenshilfe Forchheim wurde dies Wirklichkeit, als sie sich unter der Begleitung von Manuela Kraus, Julia Freisinger, Eva Ruprecht, Manuela Schneider und Katharina Weiß von ihrem Arbeitsplatz am Kennedyring zu Fuß auf den Weg zum Nederkeller machte. Empfangen wurde sie dort von einer siebenköpfigen Gruppe Jugendlicher aus der Pfarrei Neunkirchen am Brand, die den Erlös aus ihren Song-Andachten auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin für die Behinderten der Oba verwenden und dabei auch die Menschen direkt kennenlernen wollte.Auch Christina Lehrieder, die Bildungsreferentin des Erzbischöflichen Jugendamtes für das Dekanat Forchheim, und Horst Schmid, Gemeindereferent für den Seelsorgebereich Neunkirchen - beide unterstützen das Jugendteam im Alter zwischen 15 und 20 Jahren - waren mit vor Ort, als die muntere Schar auf dem Keller einzog und ihn kurzerhand in Besitz nahm. Schnell waren Kontakte geknüpft, und dass die Unterhaltung auf allen Plätzen funktionierte, war unüberhörbar. Der Wohlfühlmodus war - unterstützt durch reichlich Getränke und Essen - rasch erreicht.Ein Dankeschön aus vielen Kehlen und kräftigen Applaus gab es, als den Oba-Schützlingen zu deren Überraschung eröffnet wurde, dass sie für diesen schönen Feierabendausflug auf den Nederkeller nichts bezahlen mussten.Sowohl für die Oba, so meinte die Pädagogin Andrea Sebald, als auch für das Song-Andacht-Team sei es wichtig gewesen, dass alle Teilnehmer einen konkreten und direkten Mehrwert von der Spende haben sollten und diese nicht im Hintergrund verschwindet. Resümee: Gelungen und zur Nachahmung empfohlen. red