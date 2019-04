Ein berührender Beginn

Am Ostermontag begann die feierliche Erstkommunionwoche der Pfarreien Banz und Altenbanz mit einem Festgottesdienst in der Banzer Stiftskirche. Sechs Kinder aus beiden Pfarreien traten zum ersten Mal in ihrem Leben zum Tisch des Herrn. Strahlende Sonne und die Banzer Musikanten geleiteten die Kommunionkinder und ihre Angehörigen an ihren Festtag in die festlich geschmückte Banzer Kirche. Das Predigtgespräch mit den Kindern holte weit aus, vom Pascha der Juden über Abendmahl und Kreuzesopfer bis in die österlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Es war ein berührender Gottesdienst, der Anfang einer hoffentlich lebenslangen Freundschaft mit Jesus. Foto: Studio Büttner