Ein Berg von Geschenkpäckchen für arme Kinder in Osteuropa

"Die sind nicht für uns. Die bekommen arme Kinder, die ganz weit weg wohnen", erzählen Mia, Lukas und Marie und zeigen auf einen Berg von Päckchen, der in der Eingangshalle lagert. "Kinder helfen Kindern" lautet das Motto der großen Benefizaktion des Service-Clubs "Round Table 146" in Kulmbach und "Ladies' Circle Deutschland", an der sich auch die Kathi-Baur-Kindertagesstätte t beteiligte.

"Auf diese Aktion aufmerksam gemacht hat uns Christian Backert, dessen Kinder unsere Kita besuchten und mittlerweile die Grundschulbank drücken", erläutert Einrichtungsleiterin Claudia Spieler den Werdegang des Kita-Weihnachtsprojekts. Der Altenkunstadter ist Ehrentischpräsident von Round Table 146. Es handelt sich dabei um eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, die sich im Rahmen von Service-Projekten für ihre Mitmenschen engagieren. "Ladies' Circle Deutschland" ist das weibliche Pendant dazu. Mit ihrer Aktion möchten die beiden Organisationen dazu beitragen, dass auch arme Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine sich auf Weihnachten freuen können. Kinder, an die zum Christfest niemand denkt und deren Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ihnen ein Geschenk zu machen.

Round Table und Ladies' Circle Deutschland verteilen die Päckchen bis ins tiefste Hinterland an Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen sowie in Behinderteneinrichtungen. "Wir machen bei dieser Aktion zum siebten Mal mit und auch diesmal ist die Resonanz groß. Mehr als 30 Päckchen sind zusammengekommen. Einfach toll!", freut sich Claudia Spieler.

Der Inhalt reicht von Spielsachen und Kinderkleidung über Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien bis hin zu Süßigkeiten. Im Beisein der Kinder holte Christian Backert die liebevoll in Geschenkpapier eingewickelten Päckchen ab. Und was geschieht jetzt damit? "In den nächsten Tagen werden eure Pakete zusammen mit vielen anderen aus ganz Oberfranken in Bayreuth verladen", erzählt Backert. Mitarbeiter und Helfer aus ganz Deutschland werden den Weihnachtspäckchen-Konvoi nach Jasi in Moldawien an der Grenze zu Rumänien begleiten und Christian Backert wird als Fahrer dabei sein. bkl