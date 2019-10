Ein beispielhafter Mittelständler

Friedrich Eisler, geschäftsführender Gesellschafter der fränkischen Weiler Werkzeugmaschinen GmbH, ist unlängst auf dem elften Deutschen Maschinenbau-Gipfel in Berlin für sein Lebenswerk mit dem "Preis Deutscher Maschinenbau" geehrt worden. Die Auszeichnung überreichte ihm Carl Martin Welcker, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

"Friedrich Eisler vereint all das, was man einem Mittelständler typischerweise an Eigenschaften zuschreibt: ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, kluges Handeln, Spezialisierung, unternehmerisches Geschick, Weitsicht", erklärte Claus Wilk, Chefredakteur der Fachzeitschrift "Produktion" in seiner Laudatio. Bewegt dankte der Preisträger: "Ich freue mich ganz besonders, als Österreicher in der Bundesrepublik von den deutschen Maschinenbauern ausgezeichnet zu werden." Scherzend fügte er hinzu, er fühle sich sprichwörtlich wie ein "Hidden Champion", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Zusammen mit seinen beiden Söhnen Michael und Alexander leitet Friedrich Eisler den Maschinenbauer Weiler mit Hauptsitz im Emskirchener Ortsteil Mausdorf in der Nähe von Herzogenaurach. Rund 550 Mitarbeiter produzieren Präzisions-Drehmaschinen, die weltweit in der Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien eingesetzt werden. Mit bislang über 150 000 verkauften Maschinen ist das 1938 in Herzogenaurach gegründete Unternehmen Marktführer im deutschsprachigen Raum für konventionelle und zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen. CNC-Präzisions-Drehmaschinen und Radialbohrmaschinen ergänzen die Produktpalette.

Friedrich Eisler wurde am 7. Juli 1937 in Gurk/Kärnten geboren. Die fachlichen Grundlagen für seine erfolgreiche unternehmerische Laufbahn erwarb er mit dem Studium "Welthandel und Betriebswirtschaft" in Wien, das er 1962 als Diplom-Kaufmann abschloss. Noch im selben Jahr begann der junge Kaufmann seine Berufslaufbahn im Industrieanlagenbau in der Voest-Alpine, Linz. Dort war er für den Bau schlüsselfertiger Stahlwerke in den USA, Kanada, Fernost und Australien zuständig.

Erfahrener Sanierer

Seine Erfolge gingen einher mit der Übernahme verantwortungsvoller Positionen als Vertriebsleiter und Direktor für verschiedene Sparten der Voest-Alpine. Vom Geschäftsfeld "Bergbau und Aufbereitungstechnik" bis zum schlüsselfertigen Bauen von Krankenhäusern in Nigeria reichte sein Aufgabenfeld.

1981 übernahm Eisler das erste Mal die Sanierung eines Tochterunternehmens der Voest-Alpine. Als alleiniger Geschäftsführer führte er die Kärntnerischen Eisen- und Stahlwerke (Kestag) in Ferlach/Kärnten wieder zu wirtschaftlichem Erfolg und verkaufte das Unternehmen anschließend, da es nicht mehr zum Schwerpunkt des Mutterkonzerns passte. Zehn Jahre später wurde er gebeten, den ins Straucheln geratenen Drehmaschinenbauer Weiler zu sanieren. Auch hier gelang es ihm als Geschäftsführer in kurzer Zeit, die Firma auf sozialverträgliche Weise wieder leistungsfähig zu machen und dem Unternehmen zu neuer Blüte zu verhelfen.

Nachdem Weiler ebenfalls nicht mehr dem Portfolio der Voest-Alpine entsprach, entschied Eisler sich 1993, den deutschen Maschinenbauer im Rahmen eines Management-Buy-outs zu erwerben. Damit verbunden war auch die Übernahme und Fortführung der Weiler-Stiftung, die seit vielen Jahren zahlreiche Studenten in Mittelfranken mit Stipendien unterstützt. red