Ein Beirat für die Senioren

Der seit nunmehr 18 Jahren bestehende Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach steht vor seiner siebten Wahl. Am 2. Juli sind die Bürger aufgerufen, bis zum 11. Juni können Vorschläge abgegeben werden.

Der Seniorenbeirat wird alle drei Jahre gewählt, berichtet Michael Baltz vom Seniorenbüro der Stadt Herzogenaurach. Um wählen zu können, benötigt man eine genügend große Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten, die bereit sind, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Momentan ist die notwendige Mindestzahl an Kandidaten noch nicht ganz erreicht, schreibt Baltz.

60 Jahre und älter

Am 2. Juli ist es wieder soweit: Der Herzogenauracher Seniorenbeirat wird für die nächsten drei Jahre neu gewählt. Stimmberechtigt und wählbar sind alle Einwohner der Stadt, die am Wahltag 60 Jahre und älter sind. Bis zum 11. Juni können noch Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden. In der zweiten Junihälfte werden die zur Wahl stehenden Personen dann der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Wahl eines Seniorenbeirats unterscheidet sich von politischen Wahlen, wie der kürzlichen Europawahl. Hier werden keine Parteien oder Parteiprogramme für Gremien in fernen Hauptstädten gewählt, sondern Bürger der Stadt, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren und den Menschen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Dazu gehört auch die Interessenvertretung der älteren Bevölkerung gegenüber der Stadtverwaltung und zahlreichen Institutionen, die für Senioren von Bedeutung sind. Das klappt immer dann besonders gut, wenn die Mitglieder des Seniorenbeirats - wie bisher - ganz unterschiedliche Berufs- und Lebenserfahrungen haben und dadurch vielseitige Kenntnisse bestehen.

Fünf plus fünf plus zehn

Aus dem Kreis der Bewohner Herzogenaurachs werden zehn Personen gewählt, also fünf Mitglieder und fünf Stellvertreter. Weitere zehn Personen werden von Vereinen und Organisationen entsandt, die in der Stadt Seniorenarbeit leisten. Deren Wahl fand bereits am gestrigen Montag statt.

"Der Seniorenbeirat Herzogenaurach hat sich längst zu einer verlässlichen und nicht mehr wegzudenkenden Institution in unserer Stadt entwickelt. Die Mitglieder tragen ehrenamtlich, je nach persönlicher Erfahrung und eigenem Fachwissen, ein breites Spektrum an Unterstützung, Beistand und konkreter Hilfe für die Generation 55plus bei." Das schreibt Bürgermeister German Hacker. red