Ein Bauwerk für den Bayern-König

Im von Süd nach Nord verlaufenden Regnitztal bildet der Erlanger Burgberg durch seine Ost-West-Ausrichtung gleichsam einen Sperrriegel. Die Fernstraße Nürnberg-Bamberg sowie der Ludwig-Donau-Main-Kanal konnten auf der schmalen Talsohle zwischen der Regnitz und dem Westhang des Bergs noch vorbeigeführt werden. Als die Bahnstrecke Nürnberg - Bamberg als Teil der Ludwig-Süd-Nord-Bahn gebaut wurde, war für eine Eisenbahntrasse kein Platz mehr.

Deshalb entschied man sich 1842 für den Bau eines Tunnels durch den Burgberg, das dauerte bis 1844. Außerdem wollte König Ludwig I. von Bayern die Baukunst des bayerischen Königreichs demonstrieren.

Wettbewerb der Herrscher

Hatten doch kurz zuvor (1839) die Sachsen einen Tunnel auf der Strecke Leipzig-Dresden erbaut. Der Tunnel durch den Burgberg war damit der erste bayerische Eisenbahn-Tunnel (Länge: 306,65 Meter) und ist der älteste noch in Betrieb befindliche Tunnel Deutschlands.

Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn verband nach ihrer Fertigstellung Lindau am Bodensee mit Hof an der Grenze zu Sachsen und hatte eine Gesamtlänge von 566 Kilometern. Die Einweihung fand am 25. August 1844 statt, der erste planmäßige Zug fuhr am 1. September des selben Jahres. 1936 wurde der Tunnel erweitert, um die elektrische Oberleitung aufzunehmen.

Beim viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Nürnberg-Ebensfeld wurde eine zweite Röhre neben dem Tunnel von 1844 errichtet. Bei einer maximalen Überdeckung von 38 Metern ist sie ebenfalls 306 Meter lang, um die historische Portalsituation zu erhalten. Im Zug dieser Baumaßnahme wurde auch der bestehende Tunnel saniert.