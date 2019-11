Die CSU will, dass für jedes geborene Kind aus der Stadt Bamberg künftig ein Baum gepflanzt wird. Dies erklärten nun der CSU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl, Christian Lange, der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, Helmut Müller, sowie die Spitzenkandidatin der CSU für die Stadtratswahl, Anne Rudel, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Wir möchten den Gedanken, dass der Mensch Teil seiner Umwelt ist, durch unsere Initiative bildlich zum Ausdruck bringen", so Lange.

Haushaltsmittel bereitstellen

Konkret will die CSU das Projekt "Ein Baum für jedes neugeborene Kind" auf zwei Säulen verwirklichen. Zum einen soll der Stadtrat dem städtischen Garten- und Friedhofsamt Haushaltsmittel zur Verfügung stellen, damit zu jedem Baum, der im Gebiet der Stadt Bamberg durch einen Baumpaten neu gepflanzt werden kann, ein weiterer gleicher Baum gepflanzt werden kann. "Wir verdoppeln damit die Anzahl der neuen Bäume in der Stadt", erklärt Lange, der selbst Urheber der Baumpatenschaftsaktion ist. Durch die große Bereitschaft vieler Bamberger hätten durch die Baumpatenschaftsaktion in den letzten Jahren über 70 neue Bäume gepflanzt werden können.

Zum anderen will die CSU Baumsetzlinge ankaufen, die dann in den städtischen und stiftischen Wäldern neu gepflanzt werden können. Nach den Erkenntnissen der CSU seien im Klinikum Bamberg in den letzten Jahren durchschnittlich rund 800 Kinder geboren worden. In beiden Programmen könnten auf diese Weise, so die CSU, jährlich rund 800 neue Bäume gepflanzt werden.

Landkreis mitnehmen

Um ihr Programm "Ein Baum für jedes geborene Kind" umzusetzen, wird die CSU-Stadtratsfraktion 20 000 Euro an Haushaltsmitteln für den städtischen Haushalt 2020 beantragen. "Bei den Haushaltsberatungen wird sich dann zeigen, wie wichtig den anderen Fraktionen das Thema Bäume und Klima konkret ist", so Helmut Müller. Müller ist zuversichtlich, dass sich im Stadtrat eine Mehrheit für den CSU-Vorschlag finden lassen wird. Er regte an, dass der Landkreis Bamberg ebenfalls einen Baum für jedes neugeborene Kind aus dem Landkreis Bamberg pflanzen könnte. red