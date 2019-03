Ein barockes Kleinod in Fridritt

Die Kirchentür blieb offen, denn der Tag war so frühlingshaft, dass es selbst abends draußen noch wärmer war als drinnen. An diesem Abend war nämlich die Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt und St. Laurentius in Fridritt Ziel des "Stadtspaziergangs" im Rahmen von "oh!wieschönistmünnerstadt".

Wunderheilungen

Unterstützt von Erich Schopf wusste Christa Eckert Einiges rund um dieses wahre Kleinod barocker Baukunst zu berichten. Dank der Wunderheilungen, die das Gnadenbild aus dem 14. Jahrhundert bewirkt haben soll, entwickelte sich früh eine Wallfahrt. Aus diesem Grund förderte das Kloster Bildhausen im 18. Jahrhundert den Neubau der Kirche, der als Dorfkirche doch außergewöhnlich groß und prächtig wirkt.

Nur der Turm stammt noch von der früheren deutlich kleineren Kapelle. Ungetrübt war das Verhältnis der Fridritter zu Bildhausen allerdings nicht immer. Einst planten sie, eine vernachlässigte Christus-Figur von dort in ihr Dorf zu holen, um ihr wieder die gebührende Anerkennung zukommen zu lassen. Der Plan scheiterte, doch die Fridritter tragen seitdem den Titel "Hergottsdiebe".

Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Wallfahrt neuen Schwung, und bis heute kommen am 1. Mai Pilgergruppen aus Bad Kissingen sowie zu Mariä Himmelfahrt aus Wermerichshausen, Althausen und Brünn.

Joachim May brachte die Anwesenden in den Genuss, die Seuffert-Orgel von 1738, die ein besonderes "Klangdenkmal" darstellt, nicht nur sehen, sondern auch hören zu können. Zudem wusste er das überraschende Detail beizutragen, dass es sich bei Kinderfigur des Gnadenbilds ursprünglich gar nicht um ein Jesuskind, sondern um eine Darstellung von Maria als Kind handelte und die Madonna somit ursprünglich eine heilige Anna war.

Die Renovierungsgeschichte der Kirche belegt den Stolz und daher auch den Einsatz der Fridritter für ihr Gotteshaus. So brachte das Dorf einen beträchtlichen Anteil der Kosten für die letzte große Renovierung in den 1990er-Jahren selbst auf, und Erich Schopf wusste zu berichten, dass er 1948 als Schüler herangezogen wurde, um bei der Restaurierung der Altäre die Schellackschicht von diesen zu schaben.

Einige weitere Anekdoten kamen im lebendigen Dialog zur Sprache, wie etwa die Episode, ebenfalls aus den späten 1940er-Jahren, als ein sudetendeutscher Flüchtling beim Glockenläuten in seinem Übermut vom Seil so heftig emporgezogen wurde, dass er an die Decke der Sakristei stieß.

Der nächste Stadtspaziergang unter dem Motto "oh!wieschönistmünnerstadt" hat am 14. März Kleinwenkheim zum Ziel. Treffpunkt ist dann um 18.30 Uhr an der Bushaltestelle des Stadtteils. red