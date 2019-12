Ein Ballon kennt das Ziel

Michael Memmel Diese Geschichte ist so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Und sie spielt in Lopar. Wo? In Lopar! Das ist eine Ortschaft auf der kroatischen Adria-Insel Rab. Nur gut 1200 Einwohner, aber viele Touristen. Tatsächlich gilt die Gegend mit einem der wenigen Sandstrände Kroatiens als Geheimtipp für badefreudige Urlauber. Gut, so geheim nun auch wieder nicht. Zumindest bis nach Memmelsdorf zu Sabine und Ronny Miekautsch hat sich herumgesprochen, dass es sich dort schön entspannen lässt. Gehört, gebucht: Im Mai machten sie ihre Flitterwochen in Lopar klar. Ende Juni feierten die beiden dann ihre Hochzeit und ließen kurz vor Mitternacht einen großen Ballon mit der Aufschrift "Just married" steigen. Und jetzt kommt es: Dieser Ballon hatte wohl sprichwörtlich Wind davon bekommen, wie nett es in Lopar ist, machte sich genau dorthin auf den Weg und wurde auch gefunden. Als Familie Miekautsch zwei Monate später zum Flittern auf der Insel ankam, herrschte großer Trubel. Der etwas ermattete Luftballon wartete schon - genauso wie ein nationaler TV-Sender und Marin Musco, der Direktor des dortigen Tourismusverbandes. Das frisch vermählte Paar mit Sohn und Tochter erhielt Geschenke und verlebte einen unvergesslichen Urlaub, den es gleich im nächsten Jahr wiederholen möchte. "Ein Traum ist Wirklichkeit geworden", sind die Miekautschs noch heute fasziniert von der Geschichte. "Wir hätten nie gedacht, dass ein Ballon so weit fliegen kann." Könnte es einen besseren Start, ein besseres Omen für eine Ehe geben? Nun, wohl nur einen richtigen Sechser im Lotto.