Ein bärenstarker Schirmer reicht nicht

Wenn alle sechs Aktiven der Windheimer nah an ihrer Bestleistung spielen, dann ist man mit fast allen Mannschaften in der Verbandsliga auf Augenhöhe. Doch wie schon so oft in der Saison klappte das auch gegen Untersiemau nicht, und der TSV unterlag mit 4:9. TSV Windheim - TSV Untersiemau 4:9

Ihre erste Niederlage im Doppel mussten Stefan Schirmer und Fritz Schröppel hinnehmen, was umso ärgerlicher war, weil Armin Raab und Volker Wich mit einer famosen Leistung dem Duo Florschütz/Hennemann die erste Saisonniederlage beibrachten. Den zweiten Punkt für Untersiemau mussten Matthias Trebes und Patrick Grosch zulassen, die mit einer guten Leistung 2:1 in Führung gingen, doch diese nicht über die Ziellinie brachten. Stefan Schirmer spielte anschließend sehr gute Returns, schlug selbst gut auf und verließ nach drei Sätzen gegen Krol als Sieger den Tisch. Matthias Trebes ging gegen Bozek am Ende der Sätze immer etwas die Luft aus und der Tscheche erhöhte auf 3:2 für Untersiemau.

Den Ausgleich besorgte Fritz Schröppel, der nach 2:0-Satzführung gegen Hennemann zwar noch mal den Ausgleich zulassen musste, doch behielt er im Entscheidungssatz beim 11:7 die Nerven. Patrick Grosch hatte beim 0:1-Rückstand im zweiten Satz Satzbälle, die er nicht nutzte, und im dritten Durchgang traf Gundel nahezu alles und brachte Untersiemau wieder in Front.

Im hinteren Paarkreuz verlor Armin Raab gegen Markert bei 1:1-Zwischenstand die beiden folgenden Sätze hauchdünn mit 10:12 und 9:11. Am Nebentisch zeigte Volker Wich eine sehr gute Leistung gegen Florschütz, egalisierte zweimal die Führung des Untersiemauers, musste ihm aber nach fünf Sätzen zum Sieg gratulieren. Eine wiederum bärenstarke Leistung zeigte Stefan Schirmer, der gegen Bozek erneut gut retournierte und bei passiven Schlägen seines Gegners auf Punkt spielte und so bereits nach drei Sätzen auf 4:6 verkürzte. Dann folgte wiederum ein Knackpunkt im Spiel, da Matthias Trebes gegen Krol bei 2:1-Satzführung und 9:3 alles im Griff hatte. Doch drei Matchbälle bei 10:7 und drei weiteren Möglichkeiten in der Verlängerung reichten nicht für den Sieg, ehe Krol seinen ersten Satzball im vierten Durchgang nutzte und auch im fünften Satz hauchdünn mit 11:9 triumphierte.

Eine weitere Fünf-Satz-Niederlage musste Fritz Schröppel gegen Gundel einstecken, obwohl er nach verlorenem ersten Satz immer besser ins Spiel kam und zweimal mit 11:9 knapp die Oberhand behielt. Doch Gundel setzte in Satz 4 und 5 alles auf eine Karte und brachte das Spiel noch mit 11:7 und 11:6 nach Hause.

Den Schlusspunkt setzte Hennemann gegen Patrick Grosch, der nach verlorenem ersten Durchgang immer sicherer im Angriff wurde und bei der 2:1-Satzführung im vierten Durchgang hauchdünn mit 12:10 die beiden Punkte für Untersiemau mit der damit verbundenen Tabellenführung nach Hause brachte. at