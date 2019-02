Ein Bäckermeister ziert den Orden der "Staaberche Fousanocht"

Schelmisch dreinblickende Augen, ein verschmitztes Lächeln und immer einen flotten Spruch auf den Lippen: Der heimische Bäckermeister Bernd Böhm ist nicht "nur" wegen seiner "weltberühmten" Backwaren im ganzen Landkreis bekannt.

Eine Festlichkeit oder gar die "Staaberche Fousanocht" ohne ihn? Undenkbar! Legendär sind insbesondere die frühmorgendlichen Besuche der "Durchmacher" in der Backstube am letzten Faschings-Wochenende. Höchste Zeit also, den allseits beliebten und geschätzten Backkünstler auf dem Faschings-Orden zu verewigen.

Entworfen wurde dieser heuer von der Kronacher Künstlerin Mirjam Gwosdek, die dessen Konterfei mit den charakteristischen Gesichtszügen, Brille und der obligatorischen Kopfbedeckung sehr gelungen in Szene setzte. In Aquarelltechnik dargestellt ist seine - mit einer wahren Blumenpracht versehene - kleine Bäckerei zu Füßen des Schlossbergs mit den beiden darauf thronenden ehrwürdigen Kirchen St. Pankratius. Nicht fehlen dürfen natürlich auch Leckereien wie eine Brezel sowie Brote, die gerade ihren Weg in den "Feuerdrachen" - sprich Backofen - finden. Mit Sicherheit wird das Staaberche Original wieder bei den beiden Büttenabenden am 1. und 2. März ein Top-Thema sein; lautet doch beispielsweise das diesjährige Auftritts-Motto des Kult-Trios "RMG": "In der Backstube!"

Bei der Sitzung in der Kronachtalhalle galt der Dank von Alexander Öhring insbesondere dem Faschingsbeauftragten Herbert Agel mit seiner Tochter Julia und all ihren Mitstreitern, die seit Monaten mit den Vorarbeiten und Planungen rund um die "schönste aller Jahreszeiten" beschäftigt sind. Nicht zuletzt sei das Gelingen der Faschingsgaudi aber gerade auch der Verdienst der Vereinsgemeinschaft. Mit beispielhaftem Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt übernehmen die Mitgliedsvereine sowohl auf der Bühne, als auch hinter den Kulissen die vielfältigsten Aufgaben.

Die Termine: Büttenabende sind am Freitag, 1. März, und Samstag, 2. März, in der Kronachtalhalle (Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr, musikalische Einstimmung durch den Musikverein Steinberg: ab 18.30 Uhr), jeweils anschließend Tanz/Party mit DJs. Kartenvorverkauf: im Rewe Steinberg. Kinderfasching: Kinderumzug am Sonntag, 3. März, um 13.30 Uhr mit dem MV Steinberg, anschließend Kinderfasching in der Kronachtalhalle. hs