Ein ausgestreckter Mittelfinger muss keine Beleidigung sein

Wenn der Verein für gehörlose Menschen zum Gebärdennachmittag einlädt, ist gute Stimmung angesagt. Vorsitzender Erich Dietrich freute sich über den riesigen Zuspruch. Gehörlose aus allen Ecken Oberfrankens waren angereist, um im Muffelhaus einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Die hörenden Gäste staunten nicht schlecht, welchen Spaß die schweigende Gesellschaft hatte. Mit großen Gesten verständigten sich die Gehörlosen. Es wurde viel gelacht und gescherzt.

Aller Anfang ist schwer

Bezirksrätin Dagmar Keis-Lechner nutzte die Gelegenheit, um sich selbst einmal in der Gebärdensprache zu versuchen. Es ging gehörig schief. Denn auf jede Kleinigkeit kommt es an. Eigentlich wollte Keis-Lechner nur mitteilen, dass ihr Name ohne "r" geschrieben wird. Natürlich gibt es auch ein Gebärdenalphabet. Dies wird aber nur benutzt, um wirklich detaillierte Dinge mitzuteilen. Das "R" wird beispielsweise dargestellt, indem man den Zeigefinger vor den Mittelfinger kreuzt.

Übrigens: Wenn gehörlose Menschen den Arm nach oben anwinkeln und den Mittelfinger zeigen, dann wollen sie niemanden beleidigen. Vielmehr erzählen sie eine Geschichte vom Alexanderplatz in Berlin, sagte Sabine Jaye und lachte.

Konzentration gefragt

Viele Besucher nutzten die Chance, um einmal selbst auszuprobieren, wie es ist, sich nur mit Finger- und Körperbewegungen zu verständigen. Eine gehörige Portion Konzentration gehört dazu. "Setzen Sie sich", stellen die gehörlosen Menschen dar, indem sie so tun, als ob sie sich auf einen Stuhl setzen würden.

Eine sehr leicht zu erlernende Gebärde gibt es übrigens für die Bierstadt Kulmbach: Man spreizt einfach Daumen und kleinen Finger ab und tut so, als ob man trinken würde. Fertig.

In wenigen Tagen steht schon das nächste Event für die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung bevor. Denn am 1. Juni um 16.30 Uhr bekommen sie eine Führung durch die Plassenburg in Gebärdensprache. Dies hatte sich der Kulmbacher Verein zum Jubiläum im vergangenen Jahr gewünscht. Die Stadt hat darauf reagiert.