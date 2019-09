Ein Auftakt nach Maß für den TVW

Ein wahres Torfestival lieferten sich der TV Weidhausen und der TV Gefrees zum Start in die neue Saison der Bezirksoberliga (44:33).

Bezirksoberliga Männer

TV Weidhausen - TV Gefrees 44:33 (20:16)

Nach ausgeglichener Anfangs-Viertelstunde gelang Sebastian Büttner der Treffer vom Siebenmeter-Strich (10:9). Von diesem Zeitpunkt an gab der TV Weidhausen die Führung nicht mehr aus der Hand. Der TV Gefrees hielt weiter gut mit und überzeugte durch seinen bekannt abgeklärten Abschluss über den Kreis. Mit einem 20:16 ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild: Gefrees konnte zwar das Tempo von Weidhausen über weite Strecken mitgehen, gegen Bauer, Büttner und Co. war an diesem Nachmittag aber kein Kraut gewachsen. So gelang es den Gastgebern, Gästekeeper Willemsen ein ums andere Mal zu überwinden. Auf der Gegenseite glänzte TVW-Torwart Simon Swoboda mit schönen Paraden. Das torreiche Spiel endete nach 60 Minuten beim Stand von 44:33. TV Weidhausen: Swoboda / Zapf - Bauer (11), F. Büttner (11), S. Büttner(8/6), C. Büttner (6), Lippert (4), Gebhardt (2), Schmidt (1), Werner (1), Reichel, J. Schrepfer, Querfeld, Nowak. tip