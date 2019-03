Die bevorstehende Wiedereröffnung des Dorfmuseums nach Abschluss der Dachsanierung stand im Mittelpunkt der Generalversammlung der Museums- und Landmaschinenfreunde Fuchsstadt. Vereinsvorsitzender Dominik Schaupp dankte allen für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. Höhepunkte im Vereinsjahr seien die Ausrichtung des zehnjährigen Vereinsjubiläums sowie die Dacherneuerung der Museumsgebäude gewesen.

"Ein arbeitsreiches Jahr für einen jungen Verein", stellte Bürgermeister Peter Hart in seinem Grußwort fest. Er lobte die Museumsfreunde für ihren unermüdlichen Einsatz, "mit der Ihr das Dorfmuseum in den letzten zehn Jahren zu dem gemacht habt, so wie es heute dasteht". Museumsleiter Michael Schultz informierte über das Geschehen im Museum. Er berichtete von Sonderführungen für angemeldete Besuchergruppen und erwähnte die größeren Arbeitseinsätze. Dabei wünschte er sich, dass noch mehr Vereinsmitglieder als bisher bei den anfallenden Arbeiten helfen. Bedingt durch die neue Dachabdichtung ist es nun tagsüber dunkel in der Scheune, so dass sich der Verein zur Installation einer LED-Beleuchtung entschloss. Schultz informierte über den Umbau des ehemaligen Schweinestalles zu einem Lagerraum. Um mehr Besucher ins Museum zu locken, regte der Museumsverantwortliche an, auch in den neuen Medien dafür zu werben.

Klaus Kippes trug den Jahresrückblick vor, wobei er die Beteiligung am Ferienprogramm der Gemeinde und die Durchführung von zwei Vortragsabenden des Geschichtskreises hervorhob. Besonders geschätzt werden die Vorträge des Ehrenmitglieds Lothar Pfülb, der mit heimatgeschichtlichem Wissen die Erinnerung an die Dorfgeschichte wachhält. Kassenprüfer Tobias Pfülb bescheinigte eine tadellose Buchführung.

Die Wiedereröffnung des Museums wird am 19.Mai gefeiert. Geplant sind ferner ein mehrtägiges Sommerferienprogramm, die Ausrichtung eines Kartoffelfestes am 10. August und die Teilnahme an der Fuschter Dorfweihnacht. hdl