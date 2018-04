Ein Anlaufpunkt für alle Herzogenauracher

Inzwischen gibt es den neunten Band der Schriften zur Heimatpflege im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Thema ist der Weihersbach in Herzogenaurach. Für die Herzogenauracher sind die Weihers-bachanlagen als Naherholungsgebiet und Veranstaltungsort der Sommerkirchweih von großer Bedeutung. Bereits im 19. Jahrhundert hatte sich auf den Felsenkellern ein sommerlicher Bierausschank der örtlichen Brauereien etabliert. Es entstand ein mit Tischen und Bänken aufwartendes und schattig mit Bäumen bepflanztes Festgelände.



Neue Heimat für Vertriebene

Rund um den Weihersbach siedelten sich schon in den 1920er Jahren Schuhfabriken und Sportvereine an. Auch Wohnraum für die Bevölkerung wurde geschaffen, zunächst die "Alte Siedlung", 1938 folgten die Volkswohnungen der Baugenossenschaft "Eintracht" in der Hermann-Müller-Straße und der Sandstraße. In den 1950er Jahren wurde die Region um den Weihersbach mit der neuen Siedlung Heimat für zahlreiche Vertriebene aus dem Sudetenland. Im April 1952 wurde die Josefsstatue in der Eigenheimsiedlung an der Damaschkestraße eingeweiht.

Im Weihersbach wurden auch in Erinnerung an den siegreichen deutsch-französischen Krieg 1870/71 die alljährliche Sedansfeier abgehalten und Gedenksteine zur Rückkehr des französisch besetzten Rheinlands bzw. des Saarlands, genauso wie zum Anschluss Österreichs und des Sudetenlands aufgestellt. Auch das Hitlerjugendheim am Goldberganger und ein Heim für das nationalsozialistische Fliegerkorps wurden dort erbaut.

Abgerundet wird Welkers Werk durch die Ausarbeitungen von Gotthard Lohmaier zur Papierfabrik Glock. Das Geleitwort stammt von Prof. Hartmut Heller, einem profunden Kenner Herzogenaurachs. red