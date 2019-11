Ein Angebot für Eltern in Trennung

An der Erziehungs-, Jugend-, und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach findet wieder ein Kurs für Eltern in Trennung und Scheidung statt - Kinder im Blick (KiB). Dieser Kurs soll Eltern unterstützen, in ihrer schwierigen Lebenssituation das Wohl der Kinder im Blick zu behalten und die neue Familiensituation gut zu bewältigen. Wenn beide Elternteile teilnehmen wollen, dann nehmen sie an unterschiedlichen Kursen teil. Der Kurs findet dienstags statt und beginnt am 21. Januar von 18 bis 21 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Erziehungsberatungsstelle Herzogenaurach, Anna-Herrmann-Straße 3, Telefonnummer 09132/8088. red