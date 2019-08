Ein anderer schnappt sich den Geldbeutel

Bereits am vergangenen Freitag hatte ein Mann aus dem Raum Lichtenfels an einer Tankstelle in der Kurt-Breitfeld-Straße getankt und dabei seine Geldbörse auf dem Autodach liegen gelassen. Als der Geschädigte den "Verlust" bemerkte und zurückfuhr, war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Eine Nachfrage bei der Firmenzentrale der Tankstelle ergab, dass laut vorliegender Videoaufzeichnung der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter den Geldbeutel aufgehoben und diesen an sich genommen hatte. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Polizei Kronach hat die Ermittlungen aufgenommen.