Ein alkoholisierter Radler streift Auto

Ein Strafverfahren droht einem Radfahrer nach einem Unfall in Gädheim. Am Donnerstag befuhr der 41-jährige Radler den Eichelsberg in Richtung Bergstraße. Beim Einlenken in die Kurve geriet er aufgrund seiner unsicheren Fahrweise nach links und streifte den entgegenkommenden Opel Astra einer 30-jährigen Frau. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle. Die Polizei traf den Fahrradfahrer an seiner Wohnadresse an. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer in erheblichem Maße Alkohol konsumiert hatte. Bei dem Unfall verletzte sich der Radler an der Hand. Es entstand ein Gesamtschaden von 1300 Euro.