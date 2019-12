Ein "Adpfentsabend"

Was gibt es Schöneres, als im Advent, der Zeit der Freude, anderen eine Freude zu machen? Das hat sich auch das fränkische Comedy-Duo "Streckenbach & Köhler" gedacht. Am Vorabend des zweiten Advents, am Samstag, 7. Dezember, lädt es um 20 Uhr zu einer ganz besonderen Adventsfeier ein, bei der ein Gag den nächsten jagt.

Ihr Name: "Adpfent, Adpfent. "Wir schenken uns nix!", lautet der Untertitel. Und wahrlich: Die beiden Komödianten wollen sich bei ihren Auftritt im "Tecnet Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "Tecnet Obermain" in Burkersdorf nichts schenken, wenn es darum geht, die Lachmuskeln der Besucher zu strapazieren.

"Streckenbach & Köhler lieben Stalker!", prangt es groß und fett auf ihrer Homepage. Kein Wunder, wenn dieser Erfolg heißt: In den vergangenen Jahren jagte eine Preisverleihung die nächste. Gold gab es 2011 beim Ottobrunner Kleinkunstpreis "Amici Artium" und ein Jahre später beim Ostbayerischen Kabarettpreis, wo man jeweils auf dem ersten Platz landete. Mit Silber musste sich das Duo beim niederösterreichischen Kabarettpreis (2012) und beim Wettstreit "Franken sucht den Supernarr" (2013) zufriedengeben. 2015 landeten die beiden Vollblutkomödianten beim "Stockstädter Römerhelm" ein weiteres Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Das Komikerduo setzt sich aus zwei höchst unterschiedlichen Charakteren zusammen: Da gibt es den Pianisten Köhler, der nicht nur mit seiner Frisur an den legendären "Beaker" aus der "Muppetshow" erinnert, sondern dessen stumme Mimik auch immer wieder dazu einlädt, die eigenen Gesichtszüge entgleisen zu lassen. Sein Gegenstück ist der geleckte Tenor Streckenbach, dessen aufdringliche Art immer wieder vermuten lässt, dass er extrem zur Selbstüberschätzung neigt.

Mit einem witzigen Gedicht beschreiben die beiden ihr Weihnachtsprogramm: "Adpfent, Adpfent du schöne Zeit, wenn jeder ruft ,Es schneit, es schneit‘. Es brennt ein Baum, es steppt ein Bär. Und leise kracht ein Schießgewehr. Mit einem großen Paukenschlach erscheint dann auch der Streckenbach. Und ganz zum Schluss der Köhler brennt. Es ist so weit - Adpfent, Adpfent!"

Karten für den lustigen Adventsabend gibt es im Vorverkauf über www.okticket.de oder an der Abendkasse.